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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الكهرباء 2025.. القائمة الكاملة لشرائح المنزلي والتجاري

أسعار الكهرباء 2025.. القائمة الكاملة لشرائح المنزلي والتجاري
أسعار الكهرباء 2025.. القائمة الكاملة لشرائح المنزلي والتجاري
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار الكهرباء بكافة الشرائح للمنزلي والتجاري، حيث ثبتت الحكومة سعر الكهرباء دون أي زيادة تخفيفا على المواطن.

لا تخفيف للأحمال الكهربائية

ومع اقتراب صيف 2025، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك خطة محكمة لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع. 

 أسعار شرائح الكهرباء

ظل ثبات أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة، أشار مدبولي، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن تخفيف الأحمال مكلف للغاية، ولكن الدولة حريصة على استمرار التيار الكهربائي دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على الكهرباء بانتظام.

وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء، رغم التحديات المرتبطة بتكلفة الإنتاج ومديونيات قطاع الطاقة.

ما هي أسعار الكهرباء؟

في سياق متصل، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة خلال شهر يونيو 2025، موضحًا أن الدولة تدعم القطاع بما يصل إلى 190 مليار جنيه. 

وأكد أن هناك مديونية قائمة لوزارة البترول، يمكن معالجتها إذا تم بيع الكهرباء بنفس تكلفة توليدها.

أسعار الكهرباء

ويأتي هذا التأكيد الحكومي بالتزامن مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، والتي تعكس استهلاك شهر أغسطس.

وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار الكهرباء الجديدة التي تغطي الاستخدام المنزلي والتجاري.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

ما هي أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري؟

وفيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفة، تراعي طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستهلاك:

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

كم سعر الكيلو واط في العداد الكودي؟

يُعامل العداد الكودي بنفس أسعار الشرائح المنزلية، حيث يتم محاسبة المستهلك وفقًا للاستهلاك الفعلي وضمن نفس الفئات. 

وتُحسب أسعار شرائح الكهرباء في العداد الكودي بناءً على الكمية المستهلكة دون تمييز، وهو ما يتيح عدالة في التوزيع.

أسعار شرائح الكهرباء 2025

تشير بيانات الحكومة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء 2025 ستظل ثابتة دون زيادة، مما يُعد قرارًا داعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. 

ويأتي هذا في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

سعر كيلو الكهرباء للمصانع

بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن سعر كيلو الكهرباء للمصانع يختلف وفقًا لنوع النشاط والاستهلاك، ووفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جاءت كما يلي :
المصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة.

-المصانع على الجهد المنخفض بـ150 قرشا لكل كيلووات ساعة.

مع استقرار أسعار شرائح الكهرباء على هذا النحو، تعزز الحكومة من فرص النمو الاقتصادي عبر ضمان استمرار التيار للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. 

كما أن ثبات الأسعار يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من أعباء مالية إضافية خلال المرحلة الراهنة، التي تتسم بتقلبات عالمية في سوق الطاقة.

أسعار شرائح الكهرباء العداد الكارت

أما فيما يخص العدادات مسبوقة الدفع (العداد الكارت)، فإن حساب أسعار شرائح الكهرباء يتم آليًا بناءً على الشرائح المعلنة، وتتيح تلك التقنية للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة والتحكم في الفاتورة الشهرية.

 

أسعار شرائح الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء العداد الكارت أسعار شرائح الكهرباء 2025 سعر كيلو الكهرباء للمصانع أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

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