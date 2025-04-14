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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار: طمأنة المستثمر تأتي عبر سياسات نقدية ومالية وتجارية ثابتة

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أسامة علي

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن طمأنة المستثمر تأتي عبر سياسات نقدية ومالية وتجارية ثابتة وواضحة طويلة الأجل.


وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:قائلاً:" وزير المالية يقوم بثورة في السياسة المالية بتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب".

ولفت إلى أنه جاري التفاوض مع المالية لتعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وهي نوع في من الضرائب غاية في الاهمية بالنسبة للدولة لكن الاهم أن نقوم بعمل ضريبة تتسم بنوع من العدالة".

إطلاق منصة إلكترونية


وأوضح أن هناك 389 ترخيصا يحصل عليها المستثمرون في مصر في كافة المجالات وأنه جاري  إستهداف إطلاق منصة إلكترونية لعملية إصدار التراخيص للمستثمرين خلال شهرين فقط ".


وحول تيسيرات الاراضي الصناعيةعلق قائلاً:" كل الأراضي الصناعية ستمنح للمستثمر الجاد بسعر تكلفة المرافق"


وحول جاهزية مصر لتقرير جاهزية الاعمال قال :" مصر تسعى للانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي  في 2026 ".


واوضح أن  لدينا فترة 6 أشهر للإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح الهيكلي  وأن  الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الاستثمار اخبار التوك شو المستثمرين

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