أخبار قنا.. العثور على جثة مجهول الهوية أسفل كوبري المحطة.. والمحافظ يفاجئ محطات الوقود

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث من أبرزها، العثور على جثة رجل مجهول الهوية أسفل كوبرى المحطة العلوى بقنا، والمحافظ يُفاجئ مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، فيما كشفت أجهزة الأمن حقيقة تورط ربة منزل ونجلها في واقعة رضيع أبوتشت، فيما لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بالبراهمة.

العثور على جثة رجل مجهول الهوية أسفل كوبرى المحطة العلوى بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة رجل مجهول الهوية، أسفل كوبرى المحطة العلوى مدينة قنا، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الشخص المتوفى.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية حتى الآن، أسفل كوبرى المحطة العلوى بمدينة قنا، ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

محافظ قنا يُفاجئ مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة مفاجئة شملت عدداً من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الجمعة 11 أبريل الجارى، في إطار متابعة تنفيذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

بدأ محافظ قنا، جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة بمدينة قنا، حيث حرص على الاطمئنان على سير العمل داخل الموقف، والتقى بعدد من السائقين والركاب المترددين على خطوط السير الداخلية والخارجية، واستمع إلى آرائهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين تحت أى ظرف.

أمن قنا يكشف حقيقة تورط ربة منزل ونجلها في واقعة رضيع أبوتشت

كشفت تحريات وجهود أجهزة الأمن بـ قنا، تفاصيل جديدة في واقعة رضيع يبلغ من العمرة عدة أشهر، عثر عليه ملفوفاً في قطعة قماش داخل مقابر مركز أبوتشت، بعد بلاغ من ربة منزل يفيد عثورها على الطفل بالمقابر.

وتبين من التحريات الأمنية، أن ربة المنزل التي أدعت العثور على الرضيع داخل المقابر، تبين أن لها صلة بالطفل الرضيع وأن المعلومات التي أدلت بها أمام رجال الأمن، ما هي إلا قصة مفبركة لتخفى ورائها الحقيقة المؤكدة وراء قصة الرضيع.

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى مستشفى قفط التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.