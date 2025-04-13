العثور على جثة رجل مجهول الهوية أسفل كوبرى المحطة العلوى بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على جثة رجل مجهول الهوية، أسفل كوبرى المحطة العلوى مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية حتى الآن، أسفل كوبرى المحطة العلوى بمدينة قنا.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف هوية الشخص المتوفى، وملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.