العثور على رضيع ملفوفاً بقطعة قماش داخل مقابر أبوتشت بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، على رضيع مجهول الهوية، ملفوفاً بقطعة قماش داخل منطقة مقابر مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على رضيع مجهول الهوية، ملقى داخل مقابر أبوتشت.

وعثر على الرضيع ملفوفاً في قطعة قماش وملقى على الأرض في المقابر، وتبين من الفحص المبدئى للرضيع، أن عمره عدة أشهر.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الرضيع إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على هوية الرضيع.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.