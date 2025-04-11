بعد تطبيق تعريفة الركوب.. سكرتير عام قنا يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود بقفط

أجرى اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، جولة ميدانية موسعة بمركز قفط، لمتابعة سير العمل في مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، والتأكد من الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

رافقه خلال الجولة الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة قنا ، عددًا من المواقف الرئيسية والفرعية، واستمع إلى شكاوى واستفسارات المواطنين والسائقين، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، وضمان عدم استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل كل موقف، ووضع لافتات واضحة تتضمن خطوط السير والأسعار المحددة، منوهًا إلى أن هناك لجان متابعة ميدانية مكثفة ستواصل المرور على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

كما تفقد السكرتير العام، عددًا من محطات الوقود بمركز قفط، واطمأن على توافر الكميات المناسبة من المنتجات البترولية، وعدم وجود أي تكدسات أو اختناقات، موجّهًا القائمين على المحطات بضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وتعزيز الانضباط داخل المحطات.

كما أكد السكرتير العام، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، يتابع لحظة بلحظة كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو تلاعب.

وفي ختام جولته، وجّه السكرتير العام الشكر للأجهزة الأمنية والمرورية على دورها في تنظيم الحركة المرورية داخل المواقف وخارجها، مطالبًا بمواصلة الجهود لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.





