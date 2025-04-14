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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ تشارك بفريقين في نهائي الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مشاركة الفريقين الحاصلين على كأس المحافظة لدورى المصالح الحكومية، بنهائي النشاط الختامي الذي أطلقه الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بدمياط، فى منافسات كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة رجال وتنس الطاولة رجال، بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

 بمشاركة 24 فريقًا

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق الديوان العام للمحافظة فى خماسي كرة القدم فاز على نظيره من محافظة مرسي مطروح، بهدفين نظيفين وتلعب كفر الشيخ ضمن المجموعة السابعة ضمن 8 مجموعات بمشاركة 24 فريقًا ممثلى محافظات مصر. 

كما يمثل محافظة كفر الشيخ، فريق تنس طاولة ضرائب القيمة المضافة وتستمر المنافسات حتى 21 إبريل الجارى، وينتظر اليوم فريق كرة قدم كفر الشيخ، مواجهة منافسه من محافظة أسيوط.

 يشارك فريقا المحافظة فى خماسى كرة القدم وتنس الطاولة، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة وخيري طلعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويصاحب الفريقين،  هانى غمرى، مدير الاتحاد بكفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة أخبار كفر الشيخ

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