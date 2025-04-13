أخبار كفر الشيخ| إحالة أوراق المتهم بقـ.تل صديقه للمفتي.. وحملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة والتي جرى نشرها عبر موقع صدى البلد الإخباري.. ومن بين هذه الأخبار الآتي:

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 قرى بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء الجرايدة بقرية الجرايدة، غدًا الأحد الموافق 13 أبريل الجاري، ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي اللوحة المشار إليها.

للالتزام بتطبيق التعريفة.. تكثيف الرقابة على المواقف بكفر الشيخ | صور

وجّه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على المواقف، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه بكفر الشيخ للمفتي | صور

قرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بالإجماع، إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي نحو توقيع عقوبة الإعدام بحقه، مع استمرار حبس المتهم، وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

محدش يستغلك.. أرقام الإبلاغ عن المخالفين لتعريفة المواصلات بكفر الشيخ

وناشد محافظ كفر الشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية مبالغ زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.