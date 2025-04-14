ثنائي المصري ضمن معسكر منتخب الشباب

تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت 19 عام بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني للـ فئة السنية ذاتها

لاعبا المصري شرف و وهب ينضمان لمعسكر الشباب

ويبدأ المعسكر الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري بمقر مشروع الهدف للمنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع والعشرين من أبريل الجاري وحتى الثامن عشر من مايو المقبل.



جدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.