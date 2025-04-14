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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل اتخاذ أي قرار.. زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الروسية، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.

وسُجّلت المقابلة مع برنامج "60 دقيقة" قبل الضربة الروسية التي أسفرت الأحد عن 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، وأثارت إدانات دولية.

ومتوجها في شكل غير مباشر إلى الرئيس الأمريكي، قال زيلينسكي: "نريدك أن تأتي وترى. أنت تعتقد أنك تفهم ما يجري هنا. حسنا، نحن نحترم قرارك".

وتابع: "لكن من فضلك، قبل اتخاذ أي نوع من القرارات، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعال لرؤية الناس والمدنيين والمقاتلين والمستشفيات والكنائس والأطفال... تعال وانظر، ومن ثم فلنمضِ قدما بخطة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي "سيفهم ما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وفي وقت يبدو أن ترامب بدأ يفقد صبره مع بوتين الذي لم يقبل عرضه المتعلق بالهدنة، اعتبر زيلينسكي أن "بوتين لا يمكن الوثوق به".

وأردف الرئيس الأوكراني: "لقد قلتُ ذلك للرئيس ترامب في مناسبات عدة (...) بوتين لم يرغب أبدا في وقف الحرب. لم يُرِد أبدا أن نكون مستقلين. بوتين يريد تدميرنا بالكامل".

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب الذي كان قد وصف نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" وقال إن كييف هي التي بدأت الحرب، أبدى زيلينسكي أسفه لأن "وجهة النظر الروسية سائدة في الولايات المتحدة".

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