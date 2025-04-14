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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فندق ومطاعم وبنوك | خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون .. تفاصيل

خلال اللقاء
خلال اللقاء
آية الجارحي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة، لاستعراض الموقف الخاص بالمشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الإسكان، مقترحات المشروعات المخطط تنفيذها بالمنطقة، ومنها مبنى خدمي إداري وتجاري وفندقي، بجانب عرض لمحتويات المشروع من أماكن انتظار سيارات ومطاعم وكافيتريات ومحال تجارية وبنوك وغيرها من الخدمات.

كما تناول اللقاء البرنامج الزمني للمشروع ومراحل الأعمال والتي تتضمن 3 مراحل، حيث وجه وزير الإسكان بالبدء الفوري بالمشروع والانتهاء من التصميمات لبدء التنفيذ، وكذا المتابعة الدورية من فريق العمل بالوزارة لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.


 

مكاتب الاستشارات الهندسية وزير الإسكان سور مجرى العيون

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