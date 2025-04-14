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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفير مصر في ليبيا يطمئن على الترتيبات النهائية لبطولة إفريقيا للمواي تاي

المواي تاي
المواي تاي
القسم الرياضي

تلقى محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي اتصالا هاتفيا من السفير تامر الحفني سفير جمهورية مصر العربية بدولة ليبيا للاطمئنان على بعثة مصر المشاركة في بطولة إفريقيا للمواي تاي المقرر إقامتها خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال محمد إبراهيم، ان السفير المصري في ليبيا اطمأن على ترتيبات السفر للعاصمة طرابلس مؤكدا على تسهيل كافة الإجراءات فور الوصول إلى ليبيا من أجل توفير المناخ اللازم لفوز الفراعنة باللقب الأفريقي.

من جانبه شكر محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، اهتمام السفير المصري في ليبيا على اهتمامه بالبعثة المصرية ومؤازرته للفراعنة قبل السفر والتسهيلات المقدمة من جانبه للبعثة فور الوصول إلى ليبيا، متعهدا بالوصول إلى منصات التتويج.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب المصري للمواي تاي إلى ليبيا فجر يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة إفريقيا للمواي تاي.

ويترأس البعثة المصرية محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم محمود زينهم، الجهاز الفني محمود عبد الحميد،  أيمن الحمصاني، وليد زكريا، وائل فهر.

فيما ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركات في إفريقيا للمواي تاي، فهد سامي، زكريا وليد، فارس قورة، ذكرى صلاح، أنس عصام، بدر أسامة، سيف الله خالد، أحمد سامح، عبد الله صبري، رانيا عادل، منه الله عصام، رضا حسني.می خالد، نبيلة علاء الدين، محمد مصطفى.

المواي تاي بطولة إفريقيا بطولة إفريقيا للمواي تاي منتخب مصر منتخب مصر للمواي تاي

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