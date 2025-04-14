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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: فحص وتوفيرعلاج لــ 1050 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة"على مدى يومي "السبت والأحد 12و13 أبريل 2025"بقرية التضامن مركز سمسطا،مكونة من 7 عيادات في 6تخصصات (الباطنة،الأطفال،الجراحة النساء، الجلدية ،تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1050مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  125،معمل طفيليات27،حالات  أشعة عادية  7، ،تحويل 3حالات للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية  75حالة

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا ، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة ، وسرطان الثدى، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 284 مواطنا ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3169 خدمة

قافلة طبية بني سويف صحة بني سويف

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