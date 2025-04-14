انطلاق الملتقى الرياضي لطلاب المدارس وذوي الهمم بكفر الشيخ | صور

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الملتقى الرياضي لطلاب المدارس وذوي الهمم، تحت شعار “شخصية طالب”، تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

جاء هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي" والإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع كلية علوم الرياضة، ورعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور أحمد زينة عميد كلية التربية الرياضة بجامعة كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة؛ لبدء فعاليات الملتقى الذي بدأ بلقاء الطلاب بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي وزارة الشباب والرياضة وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب. اللقاء بدأ بتلاوة القرآن الكريم وكلمات عميد كلية التربية الرياضة للترحيب بضيوف الملتقى.

تعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية

من جانبه، ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية، مؤكدًا أن الملتقى يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز دور الرياضة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية، مشيرًا إلى أن الرياضة المدرسية تعد عنصرًا أساسيًا في تكوين جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجاز.

وانطلاقًا من حرص الوزارة على توفير بيئة رياضية مناسبة لجميع الطلاب والأبناء من ذوي الهمم وتأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ قيم التعاون والمثابرة وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة في المدارس، إيمانًا بدورها في تعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية للطلاب والأبناء من ذوي الهمم.

تضمن الملتقى العديد من الفعاليات الرياضية، بملاعب الكلية في كرة القدم والسلة وكرة اليد، وتنس الطاولة والكرة الطائرة، والألعاب الترويحية وورشة الرسم الحر للتحليل النفسي ومعرفة المعوقات النفسية واكتشاف الذكاءات المتعددة.

شارك في حضور الملتقى 500 طالب وطالبة من المدارس الابتدائية والإعدادية والأبناء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى مشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب كلية علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ.

جاءت فعاليات الملتقى الرياضي بحضور الدكتورة نجلاء إبراهيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، الدكتور حسين شعفة مدير إدارة ما قبل الجامعي بوزارة الشباب، الدكتورة وفاء محمود مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالوزارة، الدكتور أحمد الجنزوري رئيس مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور محمد محروس منسق الملتقى الرياضي بالمديرية، رشا محيي الدين، مدير إدارة العلاقات العامة، الميرغني عبد المنعم، هالة الجوهري من فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.