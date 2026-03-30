مجلس التعاون يقدم مقترحا للنظر في عقد المؤتمر الخليجي المصري الأول للطاقة في 2027

أكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي ، أن دول التعاون ركيزة في قطاع الطاقة ونصدر 27 % من النفط العالمي وتمتلك ثلث الاحتياطي العالمي من النفط.

وقال جاسم البديوي في كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة إيجبتس 2026،:" نرغب في تقديم مقترح للتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون بالنظر في عقد المؤتمر الخليجي المصري الأول للطاقة في 2027 وياتي ضمن الجهود الخليجية المصرية لتعزيز التعاون".



وتابع جاسم البديوي:" الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية بالمنطقة واغلاق مضيق هرمز تهديد لامن الطاقة العالمي والاقتصاد العالمي".

وتابع :" على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لحماية الممرات البحرية ومنشآت الطاقة ودول مجلس التعاون الخليجي تطلع بدور محوري لضمان استقرار الأسواق الدولية عبر التنسيق الفاعل بين العرض والطلب وتحصين الاقتصاد العالمي".