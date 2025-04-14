محافظة المنيا: ندعم استمرار المشروع الكندي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة

بحث محافظ المنيا عماد كدواني، مع وفد المشروع الكندي لدعم فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية، سبل التعاون لاستكمال مراحل جديدة من المشروع خلال الفترة المقبلة، والذي تم تنفيذه بتمويل كندي بقيمة إجمالية 4.5 مليون دولار كندي، موزعة على محافظتي المنيا وبني سويف، واستمر على مدار 4 سنوات (2021 - 2024).

ويستهدف المشروع تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تطوير مهاراتها في قطاعات الأعمال الزراعية، وتحسين فرص التوظيف ودعم ريادة الأعمال، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والذي استفاد منه أكثر من 12 ألف سيدة.

وأكد المحافظ- خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الإثنين، مع وفد المشروع الكندي- حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لضمان استدامة المشروع، وتيسير سبل تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن تطلعهم لاستكمال مراحل جديدة من المشروع خلال الفترة القادمة؛ لما له من أثر ملموس على تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة في محافظتي المنيا وبني سويف.