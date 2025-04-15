بين الالتزام وخرق ضوابط اللجنة المشرفة.. انتشار الدعاية الانتخابية في نقابة الصحفيين

شهد مبنى نقابة الصحفيين منافسة شرسة فى تعليق الدعاية للمرشحين على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025 .

وحرص بعض المرشحين على تعليق عدد كبير من البوسترات واللافتات بأحجام متفاوتةفة، تحمل شعارات مختلفة، حيث تسابق المرشحون في تعليق لافتاتهم الدعائية بشكل ملحوظ وهو ما أثار دهشة كثيرين حول مدى التزام هذه الحملات بالضوابط التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويرى كثير من المرشحين أن الدعاية الانتخابية هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية، وأن تعليق اللافتات حق مشروع لهم لتوضيح برامجهم الانتخابية.

ضوابط الدعاية الانتخابية

ووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية وقررت الآتي:

1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.

6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.