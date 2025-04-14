مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي قطر والكويت التي جاءت في توقيت بالغ الأهمية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق نمو مستدام.



وأوضح محسب - في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم - أن توقيت الزيارة يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة ما يُبرز الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة قادرة على تحقيق التوازن وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستُسهم في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نقلة نوعية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي خلقت بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.



وأكد أن الزيارة عكست العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وقطر والكويت والرغبة المشتركة في البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مشددا على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية، واستثمار الزخم السياسي في الدفع بمزيد من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مثمنا الدعم القطري لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، معتبرا ذلك تتويجا لنجاحات الدبلوماسية المصرية وتقديرا للكفاءات الوطنية.



وقال النائب أيمن محسب إن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، من خلال سياسة خارجية متوازنة تضع المصالح الوطنية في صدارة الأولويات، وتعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

