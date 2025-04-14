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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم 3 أشخاص بالتسبب في مقتل الملايين بالحرب الأوكرانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 3 أشخاص بالتسبب في مقتل الملايين خلال الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

ترامب يتهم زيلينسكي

واتهم الرئيس الأمريكي مجددا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببدء الحرب مع روسيا، قائلًا: "لا تبدأ حربًا مع دولة أكبر منك بعشرين ضعفًا ثم تأمل أن يُطلقوا عليك صواريخ".

وصرح ترامب لاحقًا بأنه يُلقي باللوم أيضًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السابق بايدن.

وأضاف ترامب مخاطبا زيلينسكي: "عندما تبدأ حربًا، عليك أن تعلم أنك قادر على الفوز بها"، بحسب ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع "لديك ملايين القتلى، ملايين القتلى بسبب ثلاثة أشخاص... لنفترض أن بوتين هو الأول، ولنفترض أن بايدن، الذي لم يكن لديه أدنى فكرة عما يفعله، هو الثاني، وزيلينسكي وكل ما يمكنني فعله هو محاولة إيقافهم".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تحرز تقدمًا" في مساعيها لوقف إطلاق النار، والتي لم تُسفر عن نتائج ملموسة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعندما سُئل عما إذا كان يخطط لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، قال ترامب: "لديّ بالفعل عقوبات على روسيا".

ترامب الحرب الأوكرانية ترامب يتهم زيلينسكي الحرب الروسية الاوكرانية الرئيس الامريكي الرئيس الاوكراني زيلينسكي

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