شكلهم شباب.. أسرار ظهور النجوم بسن أصغر

بعض النجوم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر لا يزالون يتمتعون بتلك النضارة الشبابية التي نحسدهم عليها جميعًا. الأمر لا يقتصر على الجينات الجيدة أو حيل التصوير؛ بل يتطلب عناية فائقة بالبشرة، ودقة في المظهر،

وقد أكد الخبراء أن بعض أسرار العناية بالبشرة التي تساعد المشاهير في الحفاظ على توهجهم الشبابي.

1. روتين للعناية بالبشرة مُصمم بعناية: مُخصص، وليس معقدًا

لا يتبع المشاهير روتينًا من 15 خطوة، بل يتبعون روتينًا مصممًا خصيصًا لنوع بشرتهم ومشاكلهم وأعمارهم. يتضمن هذا الروتين في جوهره الأساسيات، منظفًا لطيفًا، ومرطبًا، وواقيًا شمسيًا واسع الطيف.

كما تعتمد بعضهن علي اجراءات تجميلية مثل الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية (MNRF)، وشد البشرة بالليزر، والتقشير الكيميائي، وحقن البوتوكس والفيلر، تُجرى جميعها على فترات زمنية محددة وتحت رعاية متخصصة.

تُحفّز هذه العلاجات إنتاج الكولاجين، وتُحسّن لون البشرة وملمسها، وتُساعد على تأخير علامات الشيخوخة، لا على إزالتها بين عشية وضحاها. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه العلاجات مُكمّلة وليست أساسية. لا يُمكن لأي إجراء أن يُخفي مشاكل الجهاز الهضمي أو عادات نمط الحياة السيئة لفترة طويلة.

3. النظام الغذائي والانضباط والصحة الداخلية

هذا هو السر الحقيقي وراء بشرة شابة تدوم طويلًا: أساس متين من الصحة والعافية. يتبع معظم المشاهير حميات غذائية صارمة، ويتعاونون مع خبراء تغذية ومدربي لياقة بدنية وأطباء لضمان بقاء أجسامهم في أفضل حالاتها.

المصدر hindstan