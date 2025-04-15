الحوثيون: الطيران الأمريكي شن غارتين جويتين على مديرية العبدية في مأرب

أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ غارتين جويتين من قبل الطيران الأمريكي على مديرية العبدية في محافظة مأرب، وسط اليمن.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل إعلام تابعة للجماعة، فإن هذه الغارات تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.​

تُعد مديرية العبدية من المناطق الحيوية في محافظة مأرب، وقد شهدت توترات متزايدة في الفترة الأخيرة بسبب الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين.

وتُعتبر مأرب من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، مما يجعلها نقطة استراتيجية لكلا الطرفين في الصراع اليمني.​

لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من قبل الحكومة اليمنية أو التحالف العربي بقيادة السعودية بشأن هذه الغارات. كما لم تؤكد الولايات المتحدة تنفيذها لأي عمليات جوية في المنطقة في هذا التوقيت.

ويُذكر أن الولايات المتحدة قد نفذت في السابق غارات جوية في اليمن تستهدف عناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.​

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في اليمن، حيث تستمر المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية في عدة جبهات، مع تدخلات من قبل التحالف العربي.

ويُعاني اليمن من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.​

من الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي يواصل دعواته للأطراف المتنازعة في اليمن للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ سنوات.​