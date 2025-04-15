الأهلي يضع ظهير بتروجت في حساباته.. واقتراب رحيل مصطفى العش

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي يضع اللاعب توفيق محمد، الظهير الأيسر لنادي بتروجت، ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

جاء ذلك في إطار العلاقة الجيدة بين الأهلي وبتروجت، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعب محلي في مركز الظهير الأيسر.





صعوبات في التعاقدات الأجنبية

أوضح هشام أن النادي الأهلي يواجه صعوبات في ملف التعاقدات الأجنبية، ما يجعل الإدارة تدرس ضم لاعبين محليين في بعض المراكز. يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه الأهلي رحيل اللاعبين علي معلول ومحمد عطية الله، وهو ما يعزز من فرص ضم ظهير أيسر جديد لتدعيم الفريق.

الاستعدادات لعودة ديانج والاعتماد على اللاعبين الأجانب

مع عودة اللاعب المالي أليو ديانج، ووجود عدد من اللاعبين الأجانب مثل أشرف بن شرقي، وجراديشار، وأشرف داري، سيكون هناك مقعد أجنبي واحد فقط متاح في الفريق. وبالتالي، فإن التوجه لضم لاعب محلي في مركز الظهير الأيسر يعد خيارًا منطقيًا.

صفقة محمد علي بن رمضان



وأشار هشام إلى أن النادي الأهلي يضع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان ضمن خطط التعاقدات القادمة، مما يعزز من احتمالية التعاقد مع ظهير أيسر محلي مثل توفيق محمد، لتدعيم صفوف الفريق في ظل هذه التطورات.



مستقبل مصطفى العش مع الأهلي

في سياق آخر، كشف هشام عن تراجع فرص استمرار مصطفى العش في الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي لم يُظهر رغبة في تقديم عرض نهائي لشراء اللاعب من نادي زد. وأكد أن إدارة زد أخطرت الجهاز الفني للأهلي أن العش سيعود لفريقه السابق في الموسم المقبل بعد فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي



