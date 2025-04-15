أمير هشام: استمرار بيسيرو مع الزمالك مرهون بالنتائج

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” المذاع عبر فضائية “النهار”، عن موقف نادي الزمالك من استمرار المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو مع الفريق خلال الموسم المقبل، موضحًا أن الإدارة تضع شروطًا واضحة لبقاء المدرب.

الزمالك يؤكد بقاء بيسيرو حتى نهاية الموسم

أشار هشام إلى أن إدارة الزمالك حسمت موقفها من استمرار بيسيرو حتى نهاية الموسم الجاري دون تغيير في الجهاز الفني، مع منح المدرب الفرصة الكاملة لقيادة الفريق خلال المنافسات المتبقية من الدوري وكأس مصر.

شروط بقاء المدرب للموسم المقبل

وأكد هشام أن بقاء بيسيرو مع الزمالك في الموسم الجديد مرهون بتحقيق أحد هدفين: إما الحصول على المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، وهو ما يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، أو التتويج بلقب كأس مصر على حساب فريق بيراميدز.

وأوضح أن هذه الشروط تمثل وجهة نظر لجنة التخطيط داخل النادي، والتي ترى أن تحقيق أي من الهدفين سيعني نجاح بيسيرو في مهمته، وبالتالي تزداد فرص استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

اجتماع مرتقب لحسم الملفات الفنية

كما أشار هشام إلى أن لجنة التخطيط في نادي الزمالك ستعقد اجتماعًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها مصير الجهاز الفني بقيادة بيسيرو، بالإضافة إلى ملف التعاقدات والصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى اتخاذ قرارات مدروسة تضمن استقرار الفريق فنيًا وتدعيمه بالعناصر اللازمة للمنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم المقبل



