الزمالك هيعطل بيراميدز.. ناقد رياضي يتوقع الفائز بالدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تخيله للفائز بالدوري .

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “عندي احساس بسيناريو تخيلي غريب، أن الزمالك هيعطل بيراميدز بالفوز أو التعادل، وهتكون نتيجة المباراة دي هي السبب الأساسي في تتويج الأهلي بالدوري السنة دي”.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، أحداثا مثيرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، الذي جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري (دوري nile)، الذى أقيم على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وخلال هذه المباراة ظهر أسم محمد الشيبيمن جديد بعد أحرازه هدف التقدم للفريق السماوي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء ، ليرد عليه أحمد رضا بتسجيل هدف التعادل لصالح الأهلي بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .