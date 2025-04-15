مغالق الخشب بقت فحم.. حـريق هائل في عزبة الورد بالشرابية|فيديو

شهدت منطقة عزبة الورد في الشرابية بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من فجر الثلاثاء حريقا هائلا في أحد مغالق الخشب بالعزبة.

واستيقظ السكان على حريق مغالق أخشاب ومواد حديدية على مساحة كبيرة من الأراضي، وخسائر كبيرة بحسب المتضررين وشهود العيان.

وأصيب أهالي المنطقة بحالة من الصدمة، بعد تلقيهم خبر الحريق، ومشاهدة النيران تلتهم مغالق الأخشاب، وتصاعد الدخان الكثيف، واصفين المشهد أنه صعب جدا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماده ومحاولة السيطرة عليه، كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.