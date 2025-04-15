أيهما أفضل للشراء .. هاتف Pixel 9a أو iPhone 16e

يُعدّ هاتفا Pixel 9a من جوجل و iPhone 16e من آبل أحدث محاولات كلٍّ منهما لجذب سوق الهواتف متوسطة المدى الأوسع. كلاهما نسختان مُخفّضتان من نظيريهما الرئيسيين، وكلاهما يعتمد على معالجات مُخصّصة داخليًا لتوفير قوة هائلة.

Pixel 9 Tensor G4 مقابل iPhone 16e

على الجانب الآخر ياتي هاتف Pixel 9a مزود بمعالج Tensor G4 أما هاتف iPhone 16e. فيأتي بمعالج A18 من آبل

وفي السياق نفسه ، يأتي هاتف Pixel 9a مزود بوحدة معالجة مركزية عالية الأداء للمهام اليومية مثل التصفح.

من ناحية أخرى، يحافظ معالج Apple A18 على ريادة الشركة في تصميم الرقائق. فهو مبني على تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني (N3E) من شركة TSMC، ويوفر كفاءةً وأداءً أفضل من معالج A17 السابق.

لا يزال هذا المعالج أقل نواة من معالج A18 في هاتف iPhone 16 العادي. وفي المقابل فإن أداء معالج A18 يتفوق على أداء G4 بكثير، بل ويتفوق حتى على العديد من هواتف أندرويد الرائدة التي تعمل بمعالجات Snapdragon و تكمن الميزة الرئيسية للهاتف في ميزات الذكاء الاصطناعي فهو يتميز بميزات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن Apple لا تُبرز قدرات الذكاء الاصطناعي بقدر Google، إلا أن iOS 18 يُقدم تحسينات جديدة في الذكاء الاصطناعي لتطبيقات Siri وPhotos وتلخيص البيانات على الجهاز.

أما عن قدرات الشحن فيتفوق معالج Apple A18 بوضوح على معالج Google Tensor G4 في كفاءة البطارية.

. يبلغ سعر Pixel 9a حوالي 499 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر iPhone 16e من 599 دولارًا أمريكيًا. بالنسبة للكثيرين، قد يكون فارق السعر، بالإضافة إلى مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي من Google، كافيًا لجعل 9a خيارًا ذكيًا. أما لمن يبحثون عن أداء أقوى، فإن iPhone 16e هو الخيار الأمثل.