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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: العواقب الإنسانية في غزة وخيمة.. ويحذر من نفاد المخزونات

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش علي ضرورة  احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي. 

وشدد جوتيريش علي أن الإمدادات الطبية بقطاع غزة في تناقص مستمر بينما تكتظ المستشفيات بأعداد كبيرة من الضحايا.

وبين الأمين العام للأم. المتحدة ان 70 % من غزة تخضع لأوامر تهجير إسرائيلية أو ضمن منطقة حظر دخول.

وأوضح ان دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من 7 أسابيع.

وحذر من العواقب الإنسانية في غزة والتي وصفها بالوخيمة حيث ينفد مخزون الغذاء ويتراجع إنتاج المياه بشكل حاد وتستنفد مواد الإيواء بشكل شبه كامل.

الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش غزة مراكز الإيواء قوات الاحتلال الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

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