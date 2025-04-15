الأمم المتحدة: العواقب الإنسانية في غزة وخيمة.. ويحذر من نفاد المخزونات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش علي ضرورة احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي.

وشدد جوتيريش علي أن الإمدادات الطبية بقطاع غزة في تناقص مستمر بينما تكتظ المستشفيات بأعداد كبيرة من الضحايا.

وبين الأمين العام للأم. المتحدة ان 70 % من غزة تخضع لأوامر تهجير إسرائيلية أو ضمن منطقة حظر دخول.

وأوضح ان دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من 7 أسابيع.

وحذر من العواقب الإنسانية في غزة والتي وصفها بالوخيمة حيث ينفد مخزون الغذاء ويتراجع إنتاج المياه بشكل حاد وتستنفد مواد الإيواء بشكل شبه كامل.