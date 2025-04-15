هيئة الاستثمار تطلق وحدة "Saudi Desk" لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق مبادرات جديدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على رأسها وحدة "Saudi Desk" التي تقدم خدمات مخصصة للمستثمرين السعوديين، في ظل كونهم أحد أكبر المستثمرين في السوق المصري.

وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الوحدة الجديدة تقدم دعمًا مباشرًا للمستثمرين السعوديين سواء في تأسيس مشروعات جديدة أو في حل أي تحديات قد تواجههم داخل السوق المصري، في إطار استراتيجية الهيئة لتسهيل تجربة المستثمر وتوفير مسارات دعم متخصصة.



وأضاف أن الهيئة بصدد تدشين خدمة جديدة تحت اسم "الكونسيرج الاستثماري"، وهي منصة تهدف لتقديم استشارات فنية ومالية وهندسة استثمارية مخصصة للمستثمرين الأجانب، لتوجيههم بكفاءة داخل بيئة الأعمال المصرية.

وأكد أن هذه المبادرات تستهدف تجاوز العقبات التي قد تؤثر على تجربة المستثمر، حتى وإن لم تكن ناتجة عن أداء حكومي مباشر، مشددًا على أن مصر تسعى لبناء شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحقيق استدامة في جذب الاستثمارات المؤثرة اقتصاديًا واجتماعيًا.