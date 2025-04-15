قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز “SAR-1700”
هيئة الاستثمار تطلق وحدة "Saudi Desk" لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
حسام هيبة: مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026
بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك.. إليك أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي
الجيش السوداني: نفذنا ضربات جوية ناجحة استهدفت تجمعات الدعم السريع
شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بخصوص زيزو وشريف
الرئيس السيسي وولي عهد الكويت يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين
400 ألف شقة.. الحكومة: تنفيذ 4 طروحات للوحدات السكنية خلال عام
فعالية كاترين في القاهرة.. العاصمة تحتضن روح سيناء.. شاهد
درية شرف الدين: الشخصية المصرية بملامحها الأصيلة حاضرة فى أعمالنا الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تطلق وحدة "Saudi Desk" لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
ولاء عبد الكريم

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق مبادرات جديدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على رأسها وحدة "Saudi Desk" التي تقدم خدمات مخصصة للمستثمرين السعوديين، في ظل كونهم أحد أكبر المستثمرين في السوق المصري.

وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الوحدة الجديدة تقدم دعمًا مباشرًا للمستثمرين السعوديين سواء في تأسيس مشروعات جديدة أو في حل أي تحديات قد تواجههم داخل السوق المصري، في إطار استراتيجية الهيئة لتسهيل تجربة المستثمر وتوفير مسارات دعم متخصصة.


 وأضاف أن الهيئة بصدد تدشين خدمة جديدة تحت اسم "الكونسيرج الاستثماري"، وهي منصة تهدف لتقديم استشارات فنية ومالية وهندسة استثمارية مخصصة للمستثمرين الأجانب، لتوجيههم بكفاءة داخل بيئة الأعمال المصرية.

وأكد أن هذه المبادرات تستهدف تجاوز العقبات التي قد تؤثر على تجربة المستثمر، حتى وإن لم تكن ناتجة عن أداء حكومي مباشر، مشددًا على أن مصر تسعى لبناء شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحقيق استدامة في جذب الاستثمارات المؤثرة اقتصاديًا واجتماعيًا.

الاستثمارات الأجنبية المستثمرين الجمعية المصرية البريطانية مشروعات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر

المتهم

أمين شرطة يمنع قائد سيارة مخالفا من الهرب في كمين بالإسماعيلية

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

ترشيحاتنا

كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها

كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها

أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

فريق الاهلي

طريق ملئ بالأشواك.. حسابات معقدة للأهلي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري

بالصور

الرجيم القاسي للأطفال خطر على النمو والصحة النفسية.. خبير تغذية يحذر

مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية

خدعة الغازلايتنج.. حين يتحول الحب إلى ساحة تشكيك وتدمير نفسي

خدعة الغازلايتنج
خدعة الغازلايتنج
خدعة الغازلايتنج

فيديو

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد