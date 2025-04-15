الاستثمار: مستعدون لإتاحة إمكانياتنا الترويجية لخدمة تصدير العقار



قال المستشار حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر«The Investor.. Real Estate، إلى أن القطاع العقاري في مصر يتميز بتنوع بالوحدات بين السكنية والتجارية والإدارية والسياحية، لافتا إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وتقديم حوافز للمطورين الراغبين فى مساعدة الدولة فى تنفذ وحدات سكنية للطبقة المتوسطة.



وأكد هيبة، على استعداد الهيئة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.

وناقشت الجلسة الأولى عنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وأدارها المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك، وتتضمن العديد من المحاور الفرعية الهامة مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تقف أمام تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، وكيفية استفادة السوق العقارية ومشروعات الدولة من تفعيل التمويل العقاري، وتقييم لنموذج البيع "أوف بلان سيلز" ومدى الاحتياج لتغييره.

شارك في الجلسة كلاً من: محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وأحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، والمهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا.