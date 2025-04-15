مع ظهور محمد رمضان الأخير.. مختار جمعة: لا للخلاعة والمجون والتخنث

هاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تصرف الفنان محمد رمضان وارتدائه هذه الملابس في حفله الأخير في أمريكا.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لا للخلاعة والمجون والتخنث..من أجمل ما قاله الشاعر محمود غنيم في التحذير من الخلاعة والمجون والتخنث :إذا الذئبُ استحال بمصر ظبيًا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ برئتُ من الفتى يبدو، فتبدو عليه نعومةُ البيض الكعاب!

وتابع: "وفي هذه القصيدة يقول :أرى منكم فريقًا حين يمشي يحكُّ بأنفه ظهر السحاب له حلَلٌ تحاكي الطيْف لونًا بأزرار من الذهب اللباب وفيها جسمه انصبَّ انصبابًا

فما تدري الثياب من الإِهاب ولا يخشى على شيء، ويخشى إذا ثار الغبار على الثياب".

وأضاف: "وجدير بالذكر أن الشاعر كان حذرا وفطنا حين قال " أرى منكم “ ، فهي فئة قليلة لكن يجب الحذر من سلوكها وعدواها فإن خلائق السفهاء تعدي ، فيجب التمسك بالقيم والأخلاق الراقية النبيلة ومواجهة السلوكيات المنحرفة بالبيان بالحكمة والموعظة الحسنة والتوعية المستمرة تحذيرا لشبابنا وفتياتنا من الانجراف خلف أي سلوك شاذ خارج على قيم المجتمع أو الانجرار إليه أو الانبهار به” .

واختتم: "ومن ثمة يجب التحذير من كل ظواهر الخلاعة والمجون والتخنث حفاظا على قيمنا وهويتنا التي ترفض كل أنواع الانحراف والشذوذ الدخيلة على ديننا وقيمنا وحضارتنا الراقية".

بيان نقابة الموسيقيين

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن ظهور محمد رمضان الغريب فى حفله الأخير فى أمريكا والذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية يؤكد على أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد طبقًا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا فى أمريكا، وشهدت إطلالته التى ظهر بها علي المسرح، حالة من الجدل.

وكانت قد أعلنت منصة YouTube عن بث حفل محمد رمضان بثا مباشرا وحصريا عبر قناة كوتشيلا الرسمية على YouTube، إلى جانب بث باقي حفلات المهرجان.