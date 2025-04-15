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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 5 فلسطينيين منذ فجر اليوم.. وارتفاع عدد الضحايا لـ51 ألف شهيد

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

  استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستشهد 1613 فلسطينيا وأصيب 4233 آخرين منذ استئناف حرب الإبادة المدمرة على غزة في الثامن عشر من مارس الماضي، لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,983 شهيدا و116,274 إصابة، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، أمس الإثنين.

وعلى مدار 28 يوما متواصلا من استئناف العدوان تصاعدت وتيرة الغارات التي أودت بحياة العشرات، بينما واجهت القوات الإسرائيلية مقاومة شرسة، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث نفذت فصائل المقاومة كمينا أوقع خسائر بشرية في صفوف جنود الاحتلال.
 

خمسة فلسطينيين آخرون فجر اليوم الثلاثاء قصف الاحتلال خيام النازحين قطاع غزة غزة 1613 فلسطينيا الإبادة

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