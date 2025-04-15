استشهاد 5 فلسطينيين منذ فجر اليوم.. وارتفاع عدد الضحايا لـ51 ألف شهيد

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستشهد 1613 فلسطينيا وأصيب 4233 آخرين منذ استئناف حرب الإبادة المدمرة على غزة في الثامن عشر من مارس الماضي، لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,983 شهيدا و116,274 إصابة، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، أمس الإثنين.

وعلى مدار 28 يوما متواصلا من استئناف العدوان تصاعدت وتيرة الغارات التي أودت بحياة العشرات، بينما واجهت القوات الإسرائيلية مقاومة شرسة، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث نفذت فصائل المقاومة كمينا أوقع خسائر بشرية في صفوف جنود الاحتلال.

