الشاذلى: بروتوكول تعاون مصرفي مع الصحفيين لخدمة الأعضاء

توصل الزميل محمد السيد الشاذلي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إلى بروتوكول تعاون يتضمن عددا من المزايا، على رأسها تركيب ماكينة صراف آلي تتضمن خدمات السحب والإيداع وتبديل العملات في بهو النقابة. يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وبعد جولات حوار عديدة مع المسؤولين في أحد أكبر البنوك المصرية، وخاطب البنك مسؤولي النقابة لاستيفاء الإجراءات وبدء التشغيل في غضون أيام قليلة.

وتضمن البروتوكول مزايا نوعية مخصصة للصحفيين، تشمل الإقراض وبطاقات الائتمان والمشتريات عبر عدد كبير من الشركاء والعلامات التجارية من دون فوائد، على أن يتولّى البنك تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني، وتوفير معاملة تفضيلية للصحفيين بالخلاف للتعقيدات المعروفة في عدد آخر من المصارف.

وقال محمد السيد الشاذلي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين إنه نظر في المسألة على خلفية التعقيدات المعروفة مع بعض البنوك، وما كان من قيود على الائتمان وإجراءاته، وسعى طوال الفترة الماضية إلى التوصل لتفاهمات مع أحد أكبر المصارف العاملة في مصر، بحيث يتيح باقة من المزايا النوعية تشمل الإقراض وبطاقات الائتمان والمشتروات، فضلا على تيسيرات المعاملة في الفروع، والأهم إتاحة ماكينة ATM في مقر النقابة، على أن تتضمن خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات، بحيث تكون أقرب إلى فرع بنكي مُصغّر لإنجاز المعاملات الأساسية، مختتما حديثه بالتوجه بالشكر لمسؤولي البنك على تعاونهم، والاستجابة الطيّبة للمطالب، مؤكدا استمرار مساعيه نحو مزيد من الاتفاقات والبروتوكولات مع جهات أخرى، وبما يُعزز العمل الخدمي ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.