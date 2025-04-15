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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخميس.. اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملف الكرة والصفقات الجديدة

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد اجتماع  يوم الخميس المقبل لحسم العديد من الملفات المهمة المتعلقة بفريق الكرة وملف الصفقات الجديدة، بجانب تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتطورات فرع النادي بالسادس من أكتوبر.

وأوضح مصدر بالزمالك أنه سيتم مناقشة ملف التصعيد ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بسبب انقطاعه عن التدريبات.

ويختتم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها غداً الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك الاهلي زيزو كاس عاصمة مصر

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