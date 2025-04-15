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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يسلم 23 جهاز عروس مقدمة من مؤسسة حياة كريمة

محافظ المنيا يسلم الأجهزة
محافظ المنيا يسلم الأجهزة
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم أجهزة كهربائية متكاملة لـ 23 عروسًا من فتيات المحافظة، مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة" بالديوان العام، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفا عن كاهل أسرهن.

أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح التكافل المجتمعي وتمثل جزءاً من الرؤية الشاملة للدولة التي تسعى جاهدة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين جميع أفراد المجتمع وتضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الخير من خلال التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

أكد اللواء كدواني ان مؤسسة "حياة كريمة" بالمنيا نجحت بمشروعاتها التنموية والاجتماعية، التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية وتحقيق الرعاية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، مثمناً دور مؤسسة حياة كريمة بالمنيا والجهود التي تقدمها تحت مظلة المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى دعم الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً من خلال المبادرات الرئاسية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، أصبح واجبًا وطنياً ومسئولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود بما ينعكس إيجاباً على تعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية لأن التكافل سمة من سمات رقى المجتمعات وتقدمها.

من جانبه، قدم أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على مشاركة أبناء المحافظة في مثل تلك المناسبات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم، بالإضافة للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، في تسهيل الأعمال والفعاليات التي تنظمها المؤسسة، بقري ومراكز المحافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوصيل المساعدات والإعانات للمستحقين.

المنيا محافظ المنيا تسليم زواج

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