بعد الإعلان عنه .. تعرف على طاقم مسلسل هاري بوتر

بعد طول ترقب، كشفت شبكة HBO عن الطاقم الرسمي لمسلسلها الجديد والمُرتقب “هاري بوتر”، والذي سيُعرض حصريًا على منصة “ماكس” في عام 2026، وسط حماس واسع من جمهور السلسلة حول العالم.

المسلسل يُعد اقتباسًا موسميًا جديدًا يستند بشكل مباشر إلى الروايات الأصلية للكاتبة ج. ك. رولينغ، ويهدف إلى تقديم رؤية أعمق وأكثر تفصيلًا لعالم السحر، من خلال سرد يمتد لعدة مواسم، كل منها يعالج كتابًا واحدًا من السلسلة.









طاقم تمثيلي من العيار الثقيل

وقد أحدث الإعلان عن النجوم المشاركين في المسلسل ضجة كبيرة، خاصة بعد الكشف عن اختيار أسماء لامعة من عالم التمثيل، أبرزهم:





جون ليثغو بدور ألباس دمبلدور – الحائز على 6 جوائز إيمي، يجسد حكيم هوجورتس وأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا.

جانيت ماكتير بدور الأستاذة مينيرفا ماكغوناغال – بشخصيتها الصارمة والعادلة.

بابا إيسيدو في دور سيفيروس سناب – المفاجأة الأكبر، حيث يؤدي أحد أكثر الأدوار درامية وتعقيدًا في السلسلة.

نيك فروست بدور روبيوس هاجريد – يُضيف دفئًا وفكاهةً بشخصية الحارس الطيب.

لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل – أستاذ الدفاع ضد فنون الظلام في الموسم الأول.

بول وايتهاوس في دور أرغوس فيلتش – مراقب الممرات الشهير في هوجورتس.









رؤية جديدة وسرد أوسع للروايات الأصلية



يقود المشروع كل من فرانشيسكا غاردينر (من طاقم كتابة Succession) كمشرفة على السرد، والمخرج مارك ميلود (صراع العروش، الخلافة)، ما يعكس حجم الرهان الإنتاجي والفني على نجاح العمل.

وسيُعرض المسلسل في مواسم متتالية، كل منها يغوص في تفاصيل أحد الكتب، مع إبراز أعمق للشخصيات، وتقديم عالم هوجورتس بأبعاد جديدة تجمع بين الواقعية والخيال السينمائي المتقن.









بطلة هاري بوتر.. وفاة ماجي سميث قبل عيد ميلادها بيوم

وكان قد رحلت ماجي سميث، عن عالمنا وتركت ولدين وخمسة أحفاد، ولم تكشف أسرة الفنانة البريطانية أي تفاصيل حول جنازتها وعزاءها.

وقدمت ماجي سميث، عدد من الأعمال الفنية أبرزها سلسلة أفلام هاري بوتر، وحصلت على جائزة الأوسكار عن فيلم «The Prime of Miss Jean Brodie» عام 1969.





