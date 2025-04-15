قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة العاملين بالضرائب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم إعادة إعمار غزة
توتر دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر .. واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات
جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.. فيديو وصور
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
بعد الإعلان عنه .. تعرف على طاقم مسلسل هاري بوتر
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
غارة لجيش الاحتلال على المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
ويتكوف: أي اتفاق مع إيران يجب احتواؤه على وقف برنامجها النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الإعلان عنه .. تعرف على طاقم مسلسل هاري بوتر

هاري بوتر
هاري بوتر
شروق سلامة

بعد طول ترقب، كشفت شبكة HBO عن الطاقم الرسمي لمسلسلها الجديد والمُرتقب “هاري بوتر”، والذي سيُعرض حصريًا على منصة “ماكس” في عام 2026، وسط حماس واسع من جمهور السلسلة حول العالم.

المسلسل يُعد اقتباسًا موسميًا جديدًا يستند بشكل مباشر إلى الروايات الأصلية للكاتبة ج. ك. رولينغ، ويهدف إلى تقديم رؤية أعمق وأكثر تفصيلًا لعالم السحر، من خلال سرد يمتد لعدة مواسم، كل منها يعالج كتابًا واحدًا من السلسلة.


 


 

طاقم تمثيلي من العيار الثقيل

وقد أحدث الإعلان عن النجوم المشاركين في المسلسل ضجة كبيرة، خاصة بعد الكشف عن اختيار أسماء لامعة من عالم التمثيل، أبرزهم:


 

  • جون ليثغو بدور ألباس دمبلدور – الحائز على 6 جوائز إيمي، يجسد حكيم هوجورتس وأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا.
  • جانيت ماكتير بدور الأستاذة مينيرفا ماكغوناغال – بشخصيتها الصارمة والعادلة.
  • بابا إيسيدو في دور سيفيروس سناب – المفاجأة الأكبر، حيث يؤدي أحد أكثر الأدوار درامية وتعقيدًا في السلسلة.
  • نيك فروست بدور روبيوس هاجريد – يُضيف دفئًا وفكاهةً بشخصية الحارس الطيب.
  • لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل – أستاذ الدفاع ضد فنون الظلام في الموسم الأول.
  • بول وايتهاوس في دور أرغوس فيلتش – مراقب الممرات الشهير في هوجورتس.



 

رؤية جديدة وسرد أوسع للروايات الأصلية


يقود المشروع كل من فرانشيسكا غاردينر (من طاقم كتابة Succession) كمشرفة على السرد، والمخرج مارك ميلود (صراع العروش، الخلافة)، ما يعكس حجم الرهان الإنتاجي والفني على نجاح العمل.

وسيُعرض المسلسل في مواسم متتالية، كل منها يغوص في تفاصيل أحد الكتب، مع إبراز أعمق للشخصيات، وتقديم عالم هوجورتس بأبعاد جديدة تجمع بين الواقعية والخيال السينمائي المتقن.



 

بطلة هاري بوتر.. وفاة ماجي سميث قبل عيد ميلادها بيوم

وكان قد رحلت ماجي سميث، عن عالمنا وتركت ولدين وخمسة أحفاد، ولم تكشف أسرة الفنانة البريطانية أي تفاصيل حول جنازتها وعزاءها.

وقدمت ماجي سميث، عدد من الأعمال الفنية أبرزها سلسلة أفلام هاري بوتر، وحصلت على جائزة الأوسكار عن فيلم «The Prime of Miss Jean Brodie» عام 1969.
 


 

هاري بوتر ماكس صراع العروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد كجوك وزير المالية

المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

تجديد البطاقة اونلاين

وأنت في بيتك.. خطوات تجديد البطاقة أونلاين

بالصور

طريقة عمل بطاطس الشيبسي في المنزل.. سر القرمشة والمذاق الرائع

طريقة عمل بطاطس الشيبسي
طريقة عمل بطاطس الشيبسي
طريقة عمل بطاطس الشيبسي

طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل

طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل
طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل
طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل

أول تعليق لـ كاتي بيري بعد عودتها من رحلتها فى الفضاء

كيتي بيري
كيتي بيري
كيتي بيري

الليلة.. هنا الزاهد ضيفة انس بوخش فى برنامج Ab talks

انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد

فيديو

كمين إسماعليه

تحدى الخطر.. أمين شرطة يتشبث بسيارة هاربة في كمين

جزء من المشاجرة المتداولة عبر فيسبوك

سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

المزيد