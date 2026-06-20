قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم
أحمد موسى: مفيش حد بيتكلم عن غزة..و مصر الدولة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للقطاع
مسؤول إسرائيلي: «وقف النار مقابل وقف النار» مبدأنا على الجبهة اللبنانية
مقتل قائد الكتيبة الإسرائيلية المتهمة بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب
نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي
قيادي حزبي لبناني: الضغط الأمريكي وحده قادر على كبح نتنياهو ومنع انهيار التفاهمات الإقليمية
ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32
تراجع التضخم وتثبيت الفائدة .. خبير عن توقعاته لقرارات البنك المركزي
البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أدوات دين بـ 5 مليارات جنيه في أسبوع
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في غارتين على حي الصبرة بمدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سهير الثالثة إعدادية بالغربية: ربنا كرمني.. ونفسي أطلع مهندسة لبناء الوطن

اوائل الشهادة الاعدادية بالغربية
اوائل الشهادة الاعدادية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية كنيسة دمشيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الاسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالبة سهير محمد علي المركز الثالث علي مستوي أوائل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها رسميا من جهه محافظة الغربية خلال الساعات الأخيرة. 

فرحة اوائل الشهادة الاعدادية 


"ربنا كرمني ونفسي أطلع مهندسة لبناء الوطن مستقبلا" بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة عن سعادتها البالغة مؤكده ان حلم الالتحاق بكلية الهندسة رغبة عليا في المقام الأول. 
كما احتضنت الطالبة المتفوقة أبويها وسط اجزاء من الزغاريد والفرحة بين والدموع لا تفارق أعين والديها.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 


وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 76.33%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل جميع الكنترولات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا في إطار من الدقة والشفافية، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد المحافظ أن إعلان النتيجة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها منظومة التعليم بالمحافظة طوال فترة الامتحانات وأعمال التصحيح والمراجعة، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

تهنئة اوائل الشهادة الاعدادية 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التفوق والتميز، باعتبار أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاءت نسب النجاح في باقي الشهادات التعليمية كالتالي: الإعدادية المهنية بنسبة 68.96%، وإعدادية المكفوفين بنسبة 87.5%، والتلمذة الصناعية بنسبة 89.86%، فيما حققت إعدادية الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، وهو ما يعكس الاهتمام بجميع فئات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

دعم جهود المعلمين 

وفي ختام تصريحاته، ثمّن محافظ الغربية جهود المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والقائمين على أعمال الامتحانات والتصحيح، مؤكدًا أن النجاح مسؤولية مشتركة شاركت فيها الأسرة والمدرسة معًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات لأبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تهنئة اوائل الشهادة الاعدادية سهير ثالث اوائل الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المدارس السبب.. تفاصيل جديدة بشأن رسوب طلاب الشهادات الدولية بمواد الهوية

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الإسكندرية يبحثان دعم إطلاق عدد من المبادرات وتعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظة

أهلاً بالصيف .. مبادرة جديدة برعاية القومي للأمومة لحماية الطفل بالإسكندرية

المجلس القومي للمرأة يعقد لقاءا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر

القومي للمرأة يعقد لقاءا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد