سهير الثالثة إعدادية بالغربية: ربنا كرمني.. ونفسي أطلع مهندسة لبناء الوطن

شهدت قرية كنيسة دمشيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الاسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالبة سهير محمد علي المركز الثالث علي مستوي أوائل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها رسميا من جهه محافظة الغربية خلال الساعات الأخيرة.

فرحة اوائل الشهادة الاعدادية



"ربنا كرمني ونفسي أطلع مهندسة لبناء الوطن مستقبلا" بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة عن سعادتها البالغة مؤكده ان حلم الالتحاق بكلية الهندسة رغبة عليا في المقام الأول.

كما احتضنت الطالبة المتفوقة أبويها وسط اجزاء من الزغاريد والفرحة بين والدموع لا تفارق أعين والديها.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية



وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 76.33%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل جميع الكنترولات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا في إطار من الدقة والشفافية، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد المحافظ أن إعلان النتيجة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها منظومة التعليم بالمحافظة طوال فترة الامتحانات وأعمال التصحيح والمراجعة، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

تهنئة اوائل الشهادة الاعدادية

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التفوق والتميز، باعتبار أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاءت نسب النجاح في باقي الشهادات التعليمية كالتالي: الإعدادية المهنية بنسبة 68.96%، وإعدادية المكفوفين بنسبة 87.5%، والتلمذة الصناعية بنسبة 89.86%، فيما حققت إعدادية الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، وهو ما يعكس الاهتمام بجميع فئات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

دعم جهود المعلمين

وفي ختام تصريحاته، ثمّن محافظ الغربية جهود المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والقائمين على أعمال الامتحانات والتصحيح، مؤكدًا أن النجاح مسؤولية مشتركة شاركت فيها الأسرة والمدرسة معًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات لأبناء المحافظة.