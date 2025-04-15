عقد القران المبكر لا يضمن استمرار العلاقة.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا الويشي، أخصائية نفسية وأسرية، أن فترة الخطوبة لها حدود واضحة يجب أن تُتفق عليها منذ البداية، مشيرة إلى أن الفتاة هي الطرف الذي يضع هذه الحدود وفقًا لما تراه مناسبًا لعلاقتها ومبادئها.

وقالت خلال لقائها مع الدكتورة دينا أبو الخير في برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التعجيل بعقد القران ليس ضمانًا لاستمرار الطرف الآخر أو التزامه، مؤكدة أن العلاقات قد تتغير والخطط قد تختلف بمرور الوقت.



وشددت على أن كتب الكتاب لا يجب أن يتم في وقت مبكر من الخطوبة، بل من الأفضل أن يُعقد قبل الزواج بشهر أو شهرين فقط، بعد التأكد من استقرار العلاقة وجدية الطرفين.

وأشارت إلى أن الأهل تقع عليهم مسؤولية وضع الحدود خلال فترة الخطوبة، كتحديد مواعيد دخول وخروج الخطيب من منزل الفتاة، بما يحفظ الاحترام والخصوصية، ويؤسس لعلاقة صحية قائمة على الوضوح والاحترام المتبادل.