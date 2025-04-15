ديمبلي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “فيلا بارك”.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز.

الوسط: جواو مينديز - فيتينيا - فابيان رويز

الهجوم: عثمان ديمبلي - برادلي باركولا - خفيشا كفاراتسخيليا.

ويدخل الفريق الباريسي المواجهة بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 3-1 على ملعب "حديقة الأمراء"، ما يقربه كثيرًا من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان باريس سان جيرمان قد بلغ هذا الدور بعد إقصائه ليفربول، متصدر دور المجموعات، في حين تخطى أستون فيلا عقبة كلوب بروج.

وتحمل مباراة اليوم طابعًا خاصًا للمدرب لويس إنريكي، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 101 مع الفريق الباريسي، ليبدأ مشوار مئويته الثانية مع النادي. وأعرب المدرب الإسباني، البالغ من العمر 54 عامًا، عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد بالوصول لهذا الرقم المميز، وأتمنى أن أحتفل بمئوية جديدة هنا".

وخلال أول 100 مباراة مع سان جيرمان، حقق إنريكي 71 انتصارًا، و18 تعادلًا، وتعرض لـ11 خسارة فقط، بينما سجل الفريق تحت قيادته 259 هدفًا واستقبل 98.