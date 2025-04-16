أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى لهذا السبب.. واستثمارات قطرية في مصر بـ7.5 مليار دولار

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

جولة مفاجئة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بشوارع مصر الجديدة| تفاصيل

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.

لميس الحديدي: أتمنى هدوء الاحتقان الراهن بعد صفقة انتقال زيزو



علقت الإعلامية لميس الحديدي على حالة الاحتقان السائدة في أوساط الجماهير و الأنباء المتداولة بشأن إقامة نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو دعوى قضائية ضد إدارة ناديه، على خلفية ما وصفه بـ"التجاوزات" والتشهير الذي تعرّض له، في صفقة أحدثت جدلاً واسعًا في الشارع الكروي المصري.قائلة : "كل الخناقات الرياضية الأخيرة كلمة السر فيها زيزو.. ده الاحتقان السائد في الأوساط الرياضية الجماهرية ."



وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة



قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.

استثمارات قطرية في مصر بـ7.5 مليار دولار بعد زيارة الرئيس السيسي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة قطر أسفرت عن نتائج اقتصادية بالغة الأهمية، تمثلت في إعلان حزمة استثمارات قطرية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري.

وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضحت وهبة أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة القيادة القطرية في مناخ الاستثمار المصري واستقراره السياسي والاقتصادي، كما أنها تعزز من عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشر مالي، بل تعبر عن رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع المصالح الاقتصادية المشتركة.

30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد



كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.

400 ألف وحدة.. الإعلان عن تفاصيل كراسة شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم العمل على طرح 400 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ضمن برامج مشروعات الإسكان الاجتماعي للمصريين.

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مقطع فيديو لتنظيمات إرهابية بسوريا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو مرعب عن سوريا، مضيفا أن هذا الفيديو يؤكد ما حذرت منه مصر.