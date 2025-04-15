تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة بما يعكس الطابع الحضاري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

استمرار أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة بمدينة بورفؤاد

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود في تطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، وتحقيق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال التطوير تشمل المسافة من شارع ابن خلدون وحتى شارع التأميم بطول 1800 متر، حيث تتضمن الأعمال رصف وتوسعة الطرق، وإنشاء أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة المناطق السكنية المحيطة من خلال تركيب أعمدة ديكورية للإضاءة، وأعمال تجميل (لاندسكيب) عالية المستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، فضلًا عن أعمال التخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد للفترة من 2024 حتى 2026، والتي تستهدف استكمال مشروعات تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، إلى جانب تطوير المناطق السكنية والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجهًا بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأداء.