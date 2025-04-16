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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد المحامي محمد رشوان أنه لابد من مراعاة نشر الأخبار المتعلقة بأحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، بغض النظر عن الخطوة المقبلة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على لاعبي الكرة المصريين، حيث يعتبرون جميعهم نجوم المنتخب الوطني.

وقال عبر برنامج "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار: "زيزو لديه حقوق كلاعب كرة قدم أو كإنسان، وقد جمعتني مكالمة مع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب، وهو متحفظ بشأن التصريحات المتعلقة بالأمر. اللاعب لديه احترام شديد لنادي  الزمالك، ويتحدث عن بعض الأخبار التي انتشرت حول أنه ليس له مستحقات، كما تم نشر أخبار مغلوطة عنه، إضافة إلى إزالة صورته من الملعب، وكذلك بعض التهديدات".

وأضاف: "زيزو قام بعمل محضر لحمايته من أي خطر، كما أن لديه بعض المستحقات المالية المتأخرة، ومن حقه تقديم شكوى رسمية في اتحاد كرة القدم. كما أن وجوده في التدريبات يعرضه للخطر، وهذا الأمر سيتم إثباته في حالتين: الأولى محضر في قسم الشرطة، والثانية شكوى رسمية لاتحاد الكرة، لإثبات عدم امتناعه عن التدريبات".

وواصل: "من الناحية القانونية والحيادية، لو حدث تطور في الموضوع، وتصعيد الأزمة للجنة شئون اللاعبين سواء على المستوى المحلي أو لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا، يتم أخذ كافة الأمور الحالية في الحسبان. يجب أن يتعهد نادي الزمالك بالحفاظ على اللاعب في التدريبات، وبالتأكيد النادي لديه فريق قانوني للرد على كافة الأمور. من الواضح أن هناك أزمة، وكل طرف يريد تأمين موقفه القانوني".

وأضاف: "زيزو يريد إثبات وجود خطر يتعرض له، خصوصًا بعدما حدث من إنزال صورته من ملاعب الكرة ودهسها من قبل العمال الموجودين في النادي. هناك نادٍ قام بموقف مشابه، وتعرض لقرار انضباطي بالإيقاف عن القيد لفترتين، رغم التصالح بين النادي واللاعب".

وتابع: "الفيفا يكفل الحماية للاعبين، وقد يقوم زيزو باستخدام ما حدث في فيديو إنزال الصورة والدهس عليها كسند لإنهاء العقد مع الزمالك. ومن الوارد أن يستخدم هذا المشهد، سواء في اتحاد الكرة أو الفيفا، ليؤثر بشكل كبير على القرار. هناك العديد من الخبراء الذين يؤكدون ذلك وفقًا لوقائع سابقة. هناك نزاعات في الفيفا حصلت فيها مواقف مشابهة، وهناك لاعبين تعرضوا للاعتداء بالقول والفعل واستغلوا ذلك في فسخ عقودهم".

وأضاف: "محامي زيزو شرح لي الموقف، وأنه لن يدلي بتصريحات حاليًا، مؤكدًا أن هناك ضرورة لفرض حالة من الهدوء حاليًا لمنع تفاقم الأزمة بين زيزو وإدارة الزمالك".

وأتم: "لابد أن يتجه زيزو لاتحاد الكرة محليًا في البداية، وفي غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا. هذا الفيديو خطير جدًا، خصوصًا أن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول. هناك بعض الأشخاص يتصدرون المشهد في الزمالك ويورطون النادي في تلك الأزمة".

أحمد مصطفى زيزو زيزو الزمالك المحامي محمد رشوان الكرة المصرية الأهلي

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