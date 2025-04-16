فى ذكراه.. عمار الشريعي ترك الكوشة فى ليلة زفافه.. اعرف السبب

تحل اليوم ذكري ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي ، والذي يعد واحدا من أهم الموسيقين في تاريخ الفن المصري .

ولد عمار الشريعي عام 1948 ، واسمه بالكامل عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعى ينتمي الشريعي الي محافظة المنيا التي تعود إلى عائلة هواره بالصعيد.

جوائز عمار الشريعي

حصل الشريعى، على العديد من الجوائز أهمها، "جائزة مهرجان فالنيسيا" بإسبانيا عام 1986عن موسيقى فيلم البرىء، ووسام التكريممن الطبقة الأولى من الملك عبد الله بن حسين ملك الأردن، ووسام من الطبقة الأولى من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان 1992،وجائزة الحصان الذهبى لأحسن ملحن فى الشرق الأوسط لسبعة عشر عاما متتاليا.

عمار الشريعى تزوج مرة واحدة من السيدة ميرفت القصاص ، والتي حلت ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سي بي سي" للحديث عن أسرار وكواليس من حياة الراحل عمار الشريعي.

وقالت خلال حوارها في البرنامج: "لم أكن أدرك جيدًا قيمة ومكانة وأعمال الموسيقار عمار الشريعي أثناء تعرفي عليه بمعني أصح لم أكن أدرك قيمته الموسيقية.

وتابعت: "سمعت أغنية أقوى من الزمن للراحلة شادية وتأثرت بها بصورة كبيرة لكن لم يكن لدي علم أن زوجي هو ملحن هذه الغنوة، مسترسلة: "معرفتش حكاية الغنوة دي غير بعد الجواز".

عمار الشريعي ساب الكوشة وراح يعزف

وأكملت: "لو أي حد شافه في بيته لم يكن ليتخيل أنه كفيف، متابعة: "كان كفيف لكنه يرى كل شئ حوله وكان بيشغل الميكرويف ويجهز الأكل لنفسه".

وأختتمت:"كنت متفقة إن الفرح يكون عبارة عن عشاء عائلي، ولكن فوجئت إن عمار بيحضر لفقرات الفرح وعزم نجوم الفن وأصدقاءه خارج الوسط الفني، وبالتالي اضطريت أنزل أشتري فستان فرح بسرعة، مضيفة:" عمار ساب الكوشة وراح يعزف"