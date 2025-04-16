منتخب تعليم دمياط الإعدادي بنات للطائرة يحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية

في إنجاز رياضي مشرف، حصد منتخب الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية بنات بمحافظة دمياط المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وذلك في التصفيات النهائية التي أقيمت في القاهرة على ملاعب مركز الفتيات بالعجوزة خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل.

يأتي هذا التألق اللافت بدعم كامل ومستمر من قبل " ياســـر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالرياضة والفرق الرياضية بالمحافظة، تحت إشراف عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية وحمزة البشوتي، معلم خبير التربية الرياضية والمشرف على المنتخب.

وشهدت التصفيات منافسات قوية ومثيرة بين منتخبات العديد من المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ليثبت منتخب دمياط جدارته وتميزه للمرة الأولى في هذه المرحلة.

وأعرب "وكيل الوزارة" ، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مشيدًا بالروح القتالية العالية والمهارات المتميزة التي أظهرتها اللاعبات خلال المنافسات.

ويُعد هذا الإنجاز بمثابة دفعة قوية للرياضة المدرسية في محافظة دمياط، ويؤكد على الاهتمام المتزايد بتنمية المواهب الرياضية ورعايتها تحت قيادة وكيل الوزارة.