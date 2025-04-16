معرفتش لقب جدها.. موقف محرج لابنة داليا البحيرى.. فيديو

أثارت حفيدة الفنان فريد شوقى وابنة الفنانة داليا البحيرى حالة من الجدل الواسع بعد أن تعرضت الى موقف محرج لها بسؤال عن جدتها.

والتقى برنامج et بالعربى بابنة الفنانة داليا البحيرى ليطرح عليها بعض الأسئلة وكان من بينها من الملقب باسم وحش الشاشة وجاءت الاجابة صادمة قائلة “معرفش.. ممكن يكون فريد شوقى".

كما طرح البرنامج عليها سؤال اخر عن أفلام والدتها والذى شاركت فيه مع النجم مصطفى قمر وكان ردها أنها لم تشاهد أفلام والدتها.

وأضافت ابنة داليا البحيرى هناك اتفاق بين ووالدتى أن هناك جلسة تجمعنا سويا من أجل معرفتى بأفلامها وجميع الأعمال التى تخص عائلتى.

داليا البحيرى تتحدث عن مسيرتها الفنية

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن أبرز المحطات في مسيرتها الفنية وتفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية، خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC.

وأكدت داليا البحيري أن جوزي فعلا تاج رأسي بيحاول يسعدني بكل الطرق، ولقيت إنه هايبقي أب لبنتي وفعلا علاقتهم ببعض ساعات بغير منها ومن قربهم لبعض".

وأضافت داليا البحيري : أن وقوفها أمام الفنان الكبير عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة" كان محطة استثنائية في حياتها الفنية، ووصفت هذا العمل بالتجربة التي لا تتكرر، مشيرة إلى أهمية العمل مع فنان بحجم عادل إمام، الذي يمثل قيمة فنية كبيرة في السينما المصرية.

مسلسل ريش نعام

وفي حديثها عن الدراما التلفزيونية، سلطت الفنانة داليا البحيري، الضوء على مسلسل "ريش نعام"، معتبرة إياه من الأعمال التي تركت أثراً واضحاً لدى الجمهور ولا تزال تذكرها الناس حتى الآن. كما أشادت بتجربتها في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، الذي وصفته بأنه نجح في جمع العائلات أمام الشاشة، مؤكدة أن المسلسل استطاع أن يخاطب جميع أفراد الأسرة، من الأطفال إلى الكبار.

وختمت الفنانة داليا البحيري، حديثها بالإشارة إلى سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول أعمالها، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال تحمل قيمة فنية وترفيهية في المستقبل.