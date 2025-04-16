قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل هامة عن محور الفشن الجديد
قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
حقيقة عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. هجوم بسبب استبعاد معلول من مواجهة صن داونز
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران | تفاصيل
بينها محمد صلاح.. أحد ملاك نادي داجنهام يحلم بضم 5 صفقات عالمية
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره في سنغافورة سبل تعزيز التعاون
أخبار التوك شو.. استقرار أسعار الذهب والعملات.. ومدبولي يشهد احتفالية هيئة قناة السويس
بالإجماع ..فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفد
استغلوا مناصبهم.. ضبط رئيس حي ومسؤولين بتهمة الرشوة بالقاهرة
شوبير يطالب اتحاد الكرة بإنقاذ بطولة كأس عاصمة مصر| تفاصيل
طفرة في العلاقات التجارية بين مصر والسعودية.. تفاصيل
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: تسخير كل الامكانات لاتمام المشروعات بقرى حياة كريمة

وزير الإسكان ورئيس العربية للتصنيع
وزير الإسكان ورئيس العربية للتصنيع
آية الجارحي

استقبل اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس "ممدوح رسلان" رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،  واللواء" أمين شوقي " نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم بأعمال رئيس الهيئة والمهندسة الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب الوزير والمهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، ومن الهيئة اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ، اللواء مهندس" جمال رمضان" رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات, واللواء مهندس " طارق عبد الفتاح " رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة ، واللواء مهندس" محمد عوض " رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات , وقيادات من الهيئة.

وفي مستهل الزيارة، وقع المهندس شريف الشربيني واللواء مهندس مختار عبداللطيف، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع، يستهدف تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وأيضا دراسة احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأجهزتها التابعة، من خلال  الإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع , بما يلبي احتياجات مشروعات التنمية الشاملة.

وعقب التوقيع أكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لاتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها بحصر الاحتياجات وبدء التعاقدات الجديدة للمشروعات، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وعمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة الأعمال مع الشركات التابعة والهيئة العربية للتصنيع، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة، لذا فإن سياسة الوزارة تركز بشكل أكبر على الوصول بالخدمة كما وكيفا إلى أعلى المستويات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه وزيادة تغطية الصرف الصحي في المدن والقرى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة لها.

وأشاد وزير الإسكان خلال الزيارة بإمكانات مصنع المحركات والطلمبات المستخدمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع الهيئة، والذي زاره في فترة سابقة، معربا عن سعادته بزيارة مصنع المحركات وحجم العمل المبهر ، والقدرة التصنيعية للهيئة، كما يعكس القدرة على توفير مختلف الإمكانات للمشروعات، وَتعزيز توطين التصنيع المحلى للمشروعات والصيانة لها، مؤكدا الحرص على التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة في الاعتماد على المنتج المحلى، وان توقيع البروتوكول اليوم يعد خطوة إيجابية للتعاون المشترك بهدف زيادة الصناعة للمنتجات المحلية للمشروعات.

ومن جانبه، أوضح اللواء مختار عبداللطيف، كافة الجهود المبذولة التي قامت بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية ، لافتا إلى الإمكانيات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات ، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من الطلمبات بمختلف أنواعها.

وأضاف أن الهيئة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية للطلمبات  لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج،وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030, مشيرا  إلى حرص الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية السرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة وتوفير خدمات الصيانة الدورية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة.

وأشاد بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) وتلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المتنوعة.

وخلال الزيارة، قام وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع, وتم الإطلاع على كافة الإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة بمصانع المحركات والطائرات وحلوان للصناعات المتطورة في مجال المنتجات المدنية ومنها مشروعات المياه والشرب والصرف الصحي , ومنها انتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات المستخدمة والمطلوبة في محطات رفع الصرف الصحي للقرى الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما قام المهندس "شريف الشربيني" وزير الإسكان بتفقد خطوط انتاج مصنع 30 يونيو وايضا مصنع مواسير الغاز  بمصنع حلوان للصناعات المتطورة  , الخاص بإنتاج مواسير البولي ايثيلين متعددة الأقطار, المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي , واطلع علي تجربة رائدة نجحت فيها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين تصنيع مواسير البولي ايثيلين المستخدمة في مشروعات التنمية الشاملة , بما يحقق خطة الدولة لتقليل الواردات وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج بذات المعايير العالمية .

كما تم تفقد أقسام خطوط التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والإختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية .
 

وزير الإسكان الهيئة العربية للتصنيع مياه الشرب صناعة الطلمبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

زيزو

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

بوبيندزا

هاربا إلى الموت.. وفاة بوبيندزا بعد صراع قضائي مع الزمالك

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51.025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

البيت الأبيض

البيت الأبيض: التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245% على بعض السلع

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: مرض الربيع يهاجم العيون.. أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد.. مضاعفات اضطراب قياس السكر في الدم على المرضى.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

انتبِه قبل السفر... هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة

احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة

احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة
احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة
احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة

فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد