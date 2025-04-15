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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراخيص البناء | حزمة تكليفات من وزير الإسكان للتيسير على المواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة اليوم، لجهاز تنمية مدينة العبور، تابع خلالها سير العمل بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز تحصيل وخدمة عملاء المياه، ورافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العبور، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.

كما تابع وزير الإسكان، سير العمل بإدارة تحصيل واشتراكات مياه الشرب بمدينة العبور، موجهاً بالمراجعة الدورية لحسابات المشتركين ونسب التحصيل، والتيسير على المواطنين المترددين على المركز.

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، والعمل بالطاقة الكاملة للمركز للتيسير على المواطنين، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.

 الخدمات الحكومية

 

وخلال الجولة استمع المهندس شريف الشربيني لشرح حول آلية العمل بالمركز التكنولوجي حيث أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مدينة العبور يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى التعامل الورقى أو الانتظار لفترات طويلة؟ ومزايا الخدمة الآلية: التقديم الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات عبر بوابة إلكترونية مخصصة دون الحاجة إلى زيارة المركز شخصيًا.

استخراج التراخيص

ويتيح النظام متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت أو من خلال رسائل نصية، كما يساهم في تسريع عمليات استخراج التراخيص والموافقات المختلفة، ويوفر إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا بدلاً من الدفع النقدي، ويربط بين الهيئات المختلفة لتسهيل نقل البيانات والمستندات المطلوبة دون تدخل المواطن، ويوفر استخراج تراخيص البناء والهدم أون لاين، وكذا طلبات توصيل المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز)، واستخراج عقود الأراضي والوحدات السكنية، والتصالح في مخالفات البناء، وتقديم الشكاوى والاستفسارات والتقدم لاعتماد المحال والوحدات الإدارية، بمتوسط عمل المعاملات اليومية 250 معاملة، كما تم تنفيذ بوابة إلكترونية على موقع الهيئة تيسيراً على العملاء عبر الرابط: 
‏https://nuca-services.gov.eg/#/home.

 خدمة المواطنين

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه بالنسبة لإدارة حسابات المياه، فيتم استقبال الخدمة في إدارة خدمة المواطنين ويتم تحديد الأوراق المطلوبة والمراجعة عليها عن طريق الموظف المختص وتحديد الرسوم والمراجعة والدفع في الخزينة وانهاء الاجراء من الادارات المختصة ثم تقدم الخدمة للعميل وانهاء الاجراء ويتم تحديد المعاينة للعميل وعمل المعاينة ان أمكن فى نفس اليوم مع تقديم خدمه مميزة للعملاء، من خلال 10 شبابيك لاستخدام الطلبات وانهاء الإجراءات، حيث يتم استقبال متوسط 200 طلب يوميا، ومن أهم المعاملات التى تتم على الشبابيك طلب تركيب عداد فرعى، وطلب شحن عداد مسبق الدفع ، وطلب استخراج كارت بدل فاقد، وطلب نقل ملكية، وطلب تركيب عداد رئيسى، وطلب أعباء صرف صناعى وغيرها من المعاملات، وطلب فرعى بدون رئيسى.

الإسكان العبور المركز التكنولوجي خدمة المواطنين المجتمعات العمرانية

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