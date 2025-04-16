طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية والسلامة المهنية في أعمال تنظيف بيارات الصرف الصحي

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية، بشأن إجراءات الحماية والسلامة المهنية، في أعمال تنظيف بيارات الصرف الصحي.



وقال حسين في طلبه: شهدت الأيام الأخيرة، واقعة جديدة لسقوط عمال فى خزان مياه صرف صحى أثناء العمل بمنطقة 6 مليون مدينة العاشر من رمضان، نتج عنها مصرع 3 أشقاء وإصابة آخرين.



وأضاف: تلك الواقعة، ليست الأولي من نوعها، بل سبق تكرارها، الأمر الذى يتطلب الوقوف إجراءات السلامة المهنية التى يتم إتباعها في تلك الأعمال الفنية الهامة، حفاظا علي أرواح وصحة العاملين.



وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أتمنى من الحكومة، توضيح الإجراءات المتبعة في تلك الأعمال وما إذا كانت تم تطبيقها في تلك الوقائع من عدمه، وكذلك خطتها لتلافي تكرار مثل تلك الوقائع التى تهدد حياة العاملين.