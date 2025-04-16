لاعب عالمي على رادار الأهلي للدعم في مونديال الأندية فقط.. تفاصيل

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن استعدادات الفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا الصيف المقبل.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي “لعبة والتانية” على إذاعة “ميجا إف إم”: “هناك اسم عالمي مرشح للانضمام للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية”.

وأضاف كريم رمزي: “تحدثت مع أحد مسئولي النادي الأهلي، والذي أخبرني أن لاعبا عالميا من المحتمل أن يكون مع الفريق في المونديال فقط”.

وتابع: “اللاعب العالمي سيكون أحد محبي النادي الأهلي والذي سيتحمل تكاليفه، ولكن المسئول رفض ذكر اسم الدوري الذي يلعب فيه حاليًا”.

واختتم كريم رمزي: “بمجرد توافر المعلومات عن اللاعب واسمه سنكون أول من يخبركم عنه، خاصة أنها ستكون صفقة مميزة للنادي الأهلي وجماهيره”.