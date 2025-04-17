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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين إم جى 5 وجي آي سي امباو 2025

ام جى 5 وجي أي سي امباو
ام جى 5 وجي أي سي امباو
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة  .

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات،  ام جى 5 وجي أي سي امباو موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

جي أي سي امباو موديل 2025  

- وسائل الأمان بـ جي أي سي امباو موديل 2025  

تمتلك سيارة جي أي سي امباو موديل 2025  العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها حساسات اماميه للركن ايضا .

جي أي سي امباو موديل 2025  

- محرك جي أي سي امباو موديل 2025  

تستمد سيارة جي أي سي امباو موديل 2025  قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 47 تر .

جي أي سي امباو موديل 2025  

- أسعار جي أي سي امباو موديل 2025  

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2025  تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2025  تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 315 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2025  تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 425 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2025

- وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2025

تحتوي سيارة ام جى 5 موديل 2025 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

ام جى 5 موديل 2025

- محرك ام جى 5 موديل 2025

تنتج سيارة ام جى 5 موديل 2025 قوة 120 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

ام جى 5 موديل 2025

- أسعار ام جى 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

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