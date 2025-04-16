بمبلغ 60 مليون دولار .. تجديد الهبة القطرية لدعم الجيش اللبناني

أعلن أمير قطر تميم بن حمد تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية.

وفي وقت سابق؛ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون انه طلب من أمير قطر تميم بن حمد الاستمرار بدعم لبنان في موضوع النفط ورواتب العسكريين.

وأضاف الرئيس اللبناني في تصريحات له : فكان جواب أمير قطر "اعتبر أنّ ذلك تمّ".

وتابع :أقررنا تطويع نحو 4500 جندي لإرسالهم إلى الجنوب، والعدد سيرتفع إلى 10 آلاف.

وختم تصريحاته قائلا : أسألُ من ينتقدني لأنني أريد سحب السلاح عبر الحوار: ماذا يفعل لو كان مكاني؟!



وفي وقت سابق من اليوم؛ استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى الدوحة، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى البلاد.

وجرى الاستقبال في الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري، الأمير الشيخ تميم بن حمد، الذي رحب بالرئيس الشرع والوفد المرافق له.

كما كان في الاستقبال كل من رئيس الديوان الأميري، عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.